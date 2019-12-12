الجزائريون ينتخبون اليوم رئيسًا جديداً للبلاد

المناطق - الرياض

يتوجه الناخبون في الجزائر اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويحق لنحو 24 مليون جزائري الإدلاء بأصواتهم في 60 ألف مركز اقتراع بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين هم عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون.

وقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أن “اقتراع يوم 12 ديسمبر يُعد فرصة تاريخية لمواطنينا الذين يحملون الوطن في قلوبهم، والذين يأبون إلا أن يعطوا معنى لالتزامهم من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشييد دولة الحق، دولة المؤسسات التي يتطلع إليها شعبنا”.