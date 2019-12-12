بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا

بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا

أبرز المواد
بخطوات بسيطة.. كيف تقوي جهازك المناعي ليقاوم الفيروسات؟

بخطوات بسيطة.. كيف تقوي جهازك المناعي ليقاوم الفيروسات؟

أبرز المواد
الجزائريون ينتخبون اليوم رئيسًا جديداً للبلاد

الجزائريون ينتخبون اليوم رئيسًا جديداً للبلاد

أبرز المواد
شبكات الجيل الـ 5 .. قدرات جديدة وأفق أوسع للتحول الرقمي

شبكات الجيل الـ 5 .. قدرات جديدة وأفق أوسع للتحول الرقمي

أبرز المواد

الجزائريون ينتخبون اليوم رئيسًا جديداً للبلاد

الجزائريون ينتخبون اليوم رئيسًا جديداً للبلاد
http://almnatiq.net/?p=809150
المناطق - الرياض

يتوجه الناخبون في الجزائر اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ويحق لنحو 24 مليون جزائري الإدلاء بأصواتهم في 60 ألف مركز اقتراع بجميع أنحاء الجمهورية.
ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين هم عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون.
وقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أن “اقتراع يوم 12 ديسمبر يُعد فرصة تاريخية لمواطنينا الذين يحملون الوطن في قلوبهم، والذين يأبون إلا أن يعطوا معنى لالتزامهم من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشييد دولة الحق، دولة المؤسسات التي يتطلع إليها شعبنا”.

روابط ذات صلة

بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا

بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا
بخطوات بسيطة.. كيف تقوي جهازك المناعي ليقاوم الفيروسات؟

بخطوات بسيطة.. كيف تقوي جهازك المناعي ليقاوم الفيروسات؟
شبكات الجيل الـ 5 .. قدرات جديدة وأفق أوسع للتحول الرقمي

شبكات الجيل الـ 5 .. قدرات جديدة وأفق أوسع للتحول الرقمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*