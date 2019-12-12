بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا

المناطق - الرياض

ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا، لكنه قال إنه ذكّر نظيره الروسي سيرجي لافروف أمس بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد.

وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، قال بومبيو إنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وإن واشنطن حذرت من إرسال أسلحة لليبيا.

وأضاف “نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله”.

وتابع قوله “أبلغني وزير الخارجية لافروف مباشرة بالأمس أنه على استعداد لأن يكون جزءا من ذلك وأن يواصله. ذكرته بأن هناك حظرا للأسلحة لا يزال مطبقا في ليبيا وأنه ينبغي ألا تقدم مواد أخرى داخل ليبيا”.

وأرسلت تركيا طائرات مسيرة وشاحنات للميليشيات المتحالفة مع حكومة طرابلس.

وقبل أسبوعين، وقعت حكومة طرابلس وتركيا اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في تحرك أثار غضب اليونان ودفعها لطرد السفير الليبي.