المسماري: الجيش الليبي لديه القدرة على التصدي لأطماع تركيا

المسماري: الجيش الليبي لديه القدرة على التصدي لأطماع تركيا

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المسماري: الجيش الليبي لديه القدرة على التصدي لأطماع تركيا

المسماري: الجيش الليبي لديه القدرة على التصدي لأطماع تركيا
http://almnatiq.net/?p=809166
المناطق - وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش “لديه كل القدرات للتصدي لأي عدوان تركي، وردع أي معتد على قوت الشعب الليبي”.

وأضاف المسماري، الأربعاء، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أن الاتفاقيتين البحرية والأمنية اللتين أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة طرابلس فائز السراج “خطيرتان للغاية”.

وأوضح أنهما تمهدان الطريق أمام دخول الأتراك للمياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضي الليبية بحجة تنفيذهما.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في المتوسط، الأمر الذي أثار جدلا إقليميا ودوليا، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.

كما أعلن الرجلان توقيع اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي لاقى تنديدا قويا من جانب الجيش والبرلمان في ليبيا.

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