“الممرضة المزيفة” خطفت رضيعة عمرها يوم والشرطة تدخلت “فورا”

المناطق - وكالات

تمكنت السلطات في الصين من فك لغز اختفاء رضيعة عمرها يوم واحد، من جوار أمها التي كانت ترقد في مستشفى.

وذكرت صحيفة “غويزو إيربان” الصينية، أن الشرطة في مقاطعة قويتشو جنوبي البلاد ألقت القبض على امرأة انتحلت صفة ممرضة واختطفت الرضيعة من أجنحة حدثي الولادة في مستشفى بالمقاطعة.

وبدأت القصة عندما لاحظ والد الرضيعة أن ابنته ليست في سرير والدتها النائمة، صباح الأحد الماضي، أي بعد يوم واحد من ولادتها، فسارع إلى الممرضات للاستعلام عن مكانها.

وبعدما علم أن طاقم المستشفى لم يأخذ الطفل، سارع الرجل إلى إبلاغ الشرطة، التي بدأت في مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.

واتضح من تسجيلات الكاميرا، أن سيدة من خارج المستشفى كانت ترتدي زي الممرضات مع قناع على الوجه، لكن العاملين اكتشفوا لدى مشاهدة التسجيلات أنها “ممرضة مزيفة”.

ورصدت الكاميرا اللصة وهي تدخل غرفة إحدى النزيلات، قبل أن تخرج منها وهي تحمل بين ذراعيها رضيعا حديث الولادة، وتتصرف بهدوء وبرود أعصاب.

وقالت الشرطة الصينية إنها تمكنت من إلقاء القبض على المرأة والعثور على الرضيعة، الثلاثاء، ونقلت الطفلة إلى المستشفى سريعا لإجراء فحوص، حيث تبين أنها بصحة جيدة.

وستواجه المشتبه فيه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات، بتهمة الاتجار بالبشر بحسب القانون الصيني.

وتعتبر عمليات خطف الأطفال في الصين من الجرائم الاجتماعية الخطيرة، التي يطالب سياسيون بتغليظ العقوبة الخاصة بها من أجل الحد من انتشارها.