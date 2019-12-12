“طريقة مبتكرة” لتجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

“طريقة مبتكرة” لتجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

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“طريقة مبتكرة” لتجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

“طريقة مبتكرة” لتجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية
http://almnatiq.net/?p=809171
المناطق - الرياض

كم دقيقة من الرياضة عليك أن تمارس إذا أكلت هذا؟ فكرة جديدة يطالب خبراء تغذية بتطبيقها، من أجل تحفيز الناس على الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وذلك من خلال وضع هذه المعلومة على أغلفة تلك الأغذية.

وأوضحت الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا، أن معظم الأشخاص لا يفهمون ما تعنيه كمية السعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة، وكيفية تأثيرها على صحتهم وأوزانهم.

ودعت الجمعية شركات الأغذية إلى وضع ملصق على منتجاتهم يوضح عدد الدقائق التي يجب على المرء ممارسة الرياضة فيها لحرق السعرات الحرارية في هذا المنتج، أو المسافة التي يجب عليها أن يقطعها ركضا أو مشيا لحرق السعرات.

وتدعم أبحاث من جامعة لوفبرا البريطانية الفكرة، إذ تتنبأ بأن النظام قد يؤدي إلى تقليل عدد السعرات الحرارية بكل وجبة يتناولها الفرد بـ65 سعر، وتقلل أيضا استهلاك السعرات الحرارية للفرد الواحد يوميا بنحو 80-100 سعر، ليصل معدل الاستهلاك اليومي إلى 200 سعر حراري.

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