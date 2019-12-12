ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ( مسار ) بتبوك

المناطق- تبوك :

نظمت وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية في مدينة تبوك ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ( مسار ) بحضور وكلاء أمانة منطقه تبوك ومدراء الإدارات والأقسام بالأمانة ورؤساء البلديات التابعة.

وناقشت الورشة العديد من الجوانب المتعلقة بمعايير تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.