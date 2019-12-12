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الهلال الأحمر بتبوك يرفع مستوى جاهزية فرقه الإسعافية

الهلال الأحمر بتبوك يرفع مستوى جاهزية فرقه الإسعافية
http://almnatiq.net/?p=809182
المناطق- تبوك:

نفذت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الشؤون الإسعافية فرضية حادث لحافلة مدرسية، تمثلت في انقلاب الحافلة على أحد الطرق الرئيسة في مدينة تبوك.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بتبوك نبيل العنزي أن الحادث الفرضي تمثل في وجود 5 إصابات خطرة و6 إصابات متوسطة و14 خفيفة مفيدا أن تنفيذ مثل هذه الفرضيه يهدف إلى قياس مستوى جاهزية المسعفين وسرعة الاستجابة حين تلقي البلاغ ومتابعة حالة الآليات وسيارات الإسعاف إلى جانب التأكد من جاهزيتها في أي لحظة من اللحظات لمواجهة أي حادث لا قدر الله.
وأشار إلى أن الهيئة هدفت أيضا إلى رفع كفاءة منسوبيها من الكوادر الطبية والإسعافية، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتقديم الخدمة الإسعافية على الوجه الأمثل.

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