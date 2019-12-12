“شادويل العالمي” بميدان الأمير سلطان يوم الخميس المقبل

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يستضيف ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود بالعاصمة السعودية الرياض في التاسع عشر من الشهر الجاري النسخة الثانية لسباق شادويل العالمي للخيول العربية الأصيلة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ويتألف من 8 أشواط، وتاتي هذه الرعاية الإماراتية بإشراف الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (ايفهار) دعما للعلاقات العميقة وأواصر الأخوّة التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبعد النجاح الكبير الذي حققتها النسخة الأولى من هذا السباق وكذلك جولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي استضافها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الأسبوع الماضي.

أعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء بقلعة الرمال بدبي بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباق الخيل العربية الأصيلة (افهار)، ومتعب زيد الشمري المدير العام لميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيول العربية بالرياض، وعدد من ممثلي الأجهزة الاعلامية.

ونقل ميرزا الصايغ ترحيب ومباركة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لقيام النسخة الثانية من سباق شادويل بميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز، تعزيزا ودعما للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال الصايغ أنه بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبموافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان آل سعود، تمت زيادة اشواط الحفل الى 8 بدلاً عن 6 أشواط.

واوضح ان هذه النسخة من السباق تاتي ضمن ثلاث مناسبات عزيزة هي الاحتفال بالذكرى 48 لليوم الوطني لدولة الإمارات، واجتماعات القمة الــ 40 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الرياضي في كأس الخليج، مشيرا الى ان قيام سباق شادويل مع هذه المناسبات لنؤكد

أننا في دول مجلس التعاون على قلب رجل واحد عبر الرياضة وخصوصا سباقات الخيل.

من جانبه أشاد فيصل الرحماني بالدعم الكبير والمستمر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للخيول العربية على مدى أكثر من 35 عاما، مضيفا ان سموه يعد أحد الاعمدة الرئيسية في دعم هذه الفئة من الخيول.

كما ثمن الرحماني الدعم الكبير والاستجابة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وحسن الاستقبال للسباقات العربية بميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض، خاصة سباق شادويل في نسخته الماضية وجولتا كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال الرحماني انه محظوظ في موقعه في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية لان الدعم الغير مسبوق من دولة الإمارت والمملكة العربية السعودية سهل له مهمته، وبفضل هذا الدعم الكبير من اصحب السمو الشيوخ فان سباقات الخيول العربية تشهد الان عهدها الذهبي.

وتوجه متعب زيد الشمري، بالشكر الى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمه اللامحدود للخيول العربية في جميع انحاء العالم، مرحبا بإنطلاق النسخة الثانية من سباق شادويل العالمي بميدان الامير سلطان يوم الخميس المقبل.

وقال الشمري ان صاحب السمو الملكي الأمير خالد سلطان بن عبدالعزيز آل سعود كان قد أيد فكرة قيام سباق شادويل العالمي بميدان الأمير سلطان وأمر بتوفير كل المتطلبات وتذليل كل الصعاب لإنجاحه، كما وافق سموه على اضافة شوطين خلال نسخة هذا العام.

وأشاد الشمرى بالتطور الكبير والتقدم في العلاقات بين دولة الامارات والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات وذلك بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين.

وقال ان الاسبوع الماضي شهد تجسيدا لهذا التطور عبر ختام كاس صاحب السمو رئيس الدولة في ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الرياض، الذي جاء ناجحا من جميع النواحي.