احدث الأخبار

وزير الداخلية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
أبرز المواد
 “منظمة الصحة العالمية” تناقش معايير اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية
أبرز المواد
 تقييم “أرامكو” يرتفع الى أكثر من تريليوني دولار
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية” تنهي الربط الإلكتروني بـ 90 جهة حكومية تمثل 86 % من موظفي القطاع العام
أبرز المواد
 بيئة ومياه وزراعة ضباء تضبط سخاوي بلاستيكية وسط البحر
منطقة تبوك
 محافظ عقلة الصقور يؤدي الصلاة على شهيد الواجب الرقيب فالح الحربي
منطقة القصيم
 “شادويل العالمي” بميدان الأمير سلطان يوم الخميس المقبل
منطقة القصيم
 المكرمون في “كتاب جدة”: تكريمنا شرف نعتز به وحافز لمزيد من العطاء
منطقة مكة المكرمة
 الهلال الأحمر بتبوك يرفع مستوى جاهزية فرقه الإسعافية
منطقة تبوك
 ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ( مسار ) بتبوك
منطقة تبوك
 استعدادات عراقية لافتتاح منفذ عرعر التجاري مع المملكة
أبرز المواد
 “طريقة مبتكرة” لتجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية
أبرز المواد
وزير الداخلية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

وزير الداخلية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

أبرز المواد
“منظمة الصحة العالمية” تناقش معايير اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية

“منظمة الصحة العالمية” تناقش معايير اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية

أبرز المواد
تقييم “أرامكو” يرتفع الى أكثر من تريليوني دولار

تقييم “أرامكو” يرتفع الى أكثر من تريليوني دولار

أبرز المواد
“الخدمة المدنية” تنهي الربط الإلكتروني بـ 90 جهة حكومية تمثل 86 % من موظفي القطاع العام

“الخدمة المدنية” تنهي الربط الإلكتروني بـ 90 جهة حكومية تمثل 86 % من موظفي القطاع العام

أبرز المواد

محافظ عقلة الصقور يؤدي الصلاة على شهيد الواجب الرقيب فالح الحربي

محافظ عقلة الصقور يؤدي الصلاة على شهيد الواجب الرقيب فالح الحربي
http://almnatiq.net/?p=809185
المناطق / عقلة الصقور

أدى محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان, بجامع العدل بمحافظة عقلة الصقور عقب صلاة العشاء اليوم , صلاة الميت على الشهيد الرقيب فالح بن علي الحربي ، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد في ميدان العزة والشرف، دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب أداء الصلاة نقل محافظ عقلة الصقور تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة. لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم , رفع ذوو الشهيد الشكر للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على تعازيها ومواساتها، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

وأدى الصلاة مع محافظ عقلة الصقور, قائد معهد طيران القوات البرية بالقصيم اللواء طيار ركن عبدالله بن راجي الجهني، وعدد من المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ، وذوي الشهيد، وجموع من المواطنين.

روابط ذات صلة

“شادويل العالمي” بميدان الأمير سلطان يوم الخميس المقبل

“شادويل العالمي” بميدان الأمير سلطان يوم الخميس المقبل
أمير القصيم يتسلم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لموسم الحج 1440

أمير القصيم يتسلم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لموسم الحج 1440
أمير القصيم يشهد توقيع عقد شراكة بين التعليم ومجلس الفتيات بالمنطقة

أمير القصيم يشهد توقيع عقد شراكة بين التعليم ومجلس الفتيات بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*