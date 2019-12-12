محافظ عقلة الصقور يؤدي الصلاة على شهيد الواجب الرقيب فالح الحربي

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أدى محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان, بجامع العدل بمحافظة عقلة الصقور عقب صلاة العشاء اليوم , صلاة الميت على الشهيد الرقيب فالح بن علي الحربي ، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد في ميدان العزة والشرف، دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب أداء الصلاة نقل محافظ عقلة الصقور تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة. لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم , رفع ذوو الشهيد الشكر للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على تعازيها ومواساتها، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

وأدى الصلاة مع محافظ عقلة الصقور, قائد معهد طيران القوات البرية بالقصيم اللواء طيار ركن عبدالله بن راجي الجهني، وعدد من المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ، وذوي الشهيد، وجموع من المواطنين.