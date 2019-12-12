بيئة ومياه وزراعة ضباء تضبط سخاوي بلاستيكية وسط البحر

تبوك- فايز السميري:

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بضباء وبالتعاون مع حرس الحدود بضباء بعمل جولة تفتيشية مفاجئة داخل البحر حيث تم ضبط كمية من السخاوي البلاستيكية الممنوع استخدامها وقاموا باستخراجها من داخل البحر والجدير بالذكر أن هذا النوع من السخاوي له تأثير سلبي على البيئة البحرية وفي حال فقدانه تكمن خطورته حيث يصبح مقبرة للأسماك والأحياء البحرية وأنه لا يتحلل من عامل الزمن ويبقى لعشرات السنين كما أن وزارة البيئة لا تألوا جهداً بإرشاد الصيادين في تبيان خطورة هذا النوع من السخاوي حيث تقوم بمخالفة من يقوم باستخدامها .〈