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تقييم “أرامكو” يرتفع الى أكثر من تريليوني دولار

تقييم “أرامكو” يرتفع الى أكثر من تريليوني دولار
http://almnatiq.net/?p=809207
المناطق - الرياض

أظهرت بيانات رفينيتيف أن سهم أرامكو السعودية قفز 10% عند فتح السوق اليوم الخميس إلى 38.7 ريال، مما ينطوي على قيمة سوقية عند تريليوني دولار، قبل أن ينزل في التعاملات المبكرة.

وجرى تداول أسهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة عند نحو 37 ريالا بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، بارتفاع نسبته 5.5%، عن إغلاق أمس الأربعاء.

وبعد أقل من ساعتين من بدء التداولات قفزت قيمة التداول على السهم إلى 11 مليار ريال.

كان سهم أرامكو قد أنهى أولى جلساته، يوم أمس الأربعاء، محققاً مكاسب بالحد الأقصى المسموح به عند 10%، إلى مستوى 35.2 ريال، ليضيف مكاسب 3.2 ريال، وسط إقبال كبير من جانب المؤسسات على شراء السهم.

وبنهاية الجلسة جرى تداول نحو 31.6 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار ريال، تشكل 15%، فقط من إجمالي طلبات الشراء والتي فاقت 208 ملايين سهم.

ويعتبر ضعف عمليات التنفيذ على أسهم أرامكو مؤشراً على تمسك المستثمرين الأفراد بالسهم.

وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها اليوم 39.082 صفقة، بمتوسط كمية للصفقة 810 أسهم.

وبحسب موقع سوق الأسهم السعودية تم تنفيذ كافة الصفقات عند مستوى واحد وهو الحد الأعلى المسموح به 35.2 ريال.

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