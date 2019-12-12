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وزير الداخلية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

وزير الداخلية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=809216
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

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