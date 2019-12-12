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“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع الأكاديمية المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع الأكاديمية المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
http://almnatiq.net/?p=809222
المناطق - الرياض

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والأكاديمية المالية، مذكرة تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض اليوم (الخميس)، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في الصناعة المالية، وإعدادها لسوق العمل، من خلال إقامة برامج تدريبية إلكترونية متخصصة على منصة “دروب” باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعه حامد ومدير عام الأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان.

وتهدف مذكرة التعاون المبرمة إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في القطاع المالي، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال تقديم دروات تدريبية متخصصة عبر “دروب”، بما يحقق التنمية المستدامة للقطاع المالي ويرفع مساهمته في الناتج المحلي.

وبموجب مذكرة التعاون، سيعمل “هدف” والأكاديمية المالية على تطوير البرامج التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة “دروب“.

ووفقاً لمذكرة التعاون، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون، حيث سيتولى فريق العمل مسؤولية تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل في تلك المشاريع المتفق عليها.

ويأتي برنامج التدريب الإلكتروني “دروب”، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، بهدف تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد “دروب” برنامج شامل، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

كما يتمتع برنامج “دروب” بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات. وبالإمكان التسجيل في البرامج التدريبية لـ “دروب”، عبر الرابط    . www.doroob.sa 

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