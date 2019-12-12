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مدير تعليم عنيزة يتوج فريق ثانوية الشبيلي الفائز ببطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية

مدير تعليم عنيزة يتوج فريق ثانوية الشبيلي الفائز ببطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية
http://almnatiq.net/?p=809225
المناطق - عنيزة

اختتمت، أمس الأربعاء، منافسات دوري إدارة التعليم بمحافظة عنيزة لكرة القدم للمرحلة الثانوية، بالشراكة مع كليات عنيزة الأهلية، بتتويج الفرق الفائزة بالبطولة، من قبل سعادة مدير تعليم عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، وسعادة مشرف كليات عنيزة الأهلية الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي.

وشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة مباراتين على ملعب الكليات، الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع، جمعت ثانوية الفاخرية بالمعهد الثانوي الصناعي وانتهت لصالح المعهد الثانوي الصناعي بنتيجة ٢/صفر، فيما أقيمت المباراة النهائية بين فريق ثانوية الشبيلي، وفريق ثانوية ابن عثيمين، وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 11/ 12 لصالح ثانوية الشبيلي.

وعقب نهاية المباراة، تم تتويج فريق ثانوية الشبيلي بطلا لدوري المدارس بعنيزة وتسليمهم الكأس والميداليات الذهبية، وكذلك تسليم الميداليات الفضية والبرونزية للفائزين بالمركز الثاني والثالث، وحصل على لقب هداف البطولة الطالب فارس القرزعي من ثانوية ابن عثيمين بتسجيله ثمانية أهداف، كما تم اختيار اللاعبين المميزين، حسب متابعة اللجنة الفنية للبطولة، حيث تم اختيار الطالب فواز أحمد السريح من ثانوية عنيزة العامة كأفضل حارس مرمى، واختيار الطالب عزام عبدالله العبيد من ثانوية ابن عثيمين كأفضل لاعب في البطولة، إضافة إلى اختيار اللاعب المثالي الطالب صالح عزيز النداوي من ثانوية الشبيلي.

 

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