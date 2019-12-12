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الطائف تحصد المركز الأول في التحدي والثاني على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للروبوت
http://almnatiq.net/?p=809232
الطائف - عادل الزهراني

في منجز جديد حققته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في وحدة الروبوت والذكاء الاصطناعي بقسم النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي للبنين، حصد فريق روبو مدارس مجمع العبادي بالحوية المركز الأول في التحدي والثاني على مستوى المملكة في الترتيب العام في الأولمبياد الوطني للروبوت مسار FTC المقام بتعليم جازان.
وأشاد المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال بن مبارك اللهيبي بهذه المشاركة المميزة  وما حققته من  مراكز متقدمة, مؤكدا أنها كانت ثمرة لعمل تكاملي ولجهود بذلت من الجميع مقدماً التهنئة للطلاب وأسرهم ومكتب  التعليم بالحوية للبنين التابعة له المدرسة ,  ومثمنا جهود إدارة النشاط الطلابي  ممثلة في قسم النشاط العلمي وحدة الروبوت والذكاء الاصطناعي في دعم وتحفيز أبنائهم لتحقيق أفضل النتائج. كما قدم شكره لمدارس العبادي على توفير وتهيئة الظروف الملائمة للطلاب للمشاركة في الأولمبياد وتحقيق هذه النتيجة المتميزة.

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