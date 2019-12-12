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“المرور” يكشف حقيقة غرامة ال5 آلاف لمخالفة “أكتاف الطريق”

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“المرور” يكشف حقيقة غرامة ال5 آلاف لمخالفة “أكتاف الطريق”

“المرور” يكشف حقيقة غرامة ال5 آلاف لمخالفة “أكتاف الطريق”
http://almnatiq.net/?p=809239
المناطق - متابعات

كشف «المرور السعودي» حقيقة مقطع الفيديو المتداول أخيراً عبر تطبيق «واتساب» ويظهر فيه رصد مخالفة (القيادة عبر أكتاف الطريق) بقيمة خمسة آلاف ريال

وتفاعلا مع عدد من التساؤلات، أشار «المرور السعودي» إلى أن مخالفة «القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها» مدرجة ضمن جدول المخالفات رقم (5)، ويتم إزاءها فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال

يذكر أن المخالفات تُسجّل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل وزير الداخلية، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

 

 

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