احدث الأخبار

واشنطن تلوّح بتدويل قضية قتل متظاهري العراق
أبرز المواد
 “المرور” يكشف حقيقة غرامة ال5 آلاف لمخالفة “أكتاف الطريق”
أبرز المواد
 “الصحة” تحقق المركز الأول في جائزة الفريق المبتكر بدبي
منطقة الرياض
 الطائف تحصد المركز الأول في التحدي والثاني على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للروبوت
منطقة مكة المكرمة
 وكالة جامعة القصيم للشؤون التعليمية تنظم «اللقاء السنوي الأول لرؤساء الأقسام العلمية»
منطقة القصيم
 مدير تعليم عنيزة يتوج فريق ثانوية الشبيلي الفائز ببطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية
منطقة القصيم
 “هدف” يوقع مذكرة تعاون مع الأكاديمية المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 “تعليم الرياض” تعلن لائحة الاختبارات للفصل الدراسي الأول 1441هـ
منطقة الرياض
 وزير الداخلية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
أبرز المواد
 “منظمة الصحة العالمية” تناقش معايير اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية
أبرز المواد
 تقييم “أرامكو” يرتفع الى أكثر من تريليوني دولار
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية” تنهي الربط الإلكتروني بـ 90 جهة حكومية تمثل 86 % من موظفي القطاع العام
أبرز المواد
واشنطن تلوّح بتدويل قضية قتل متظاهري العراق

واشنطن تلوّح بتدويل قضية قتل متظاهري العراق

أبرز المواد
“المرور” يكشف حقيقة غرامة ال5 آلاف لمخالفة “أكتاف الطريق”

“المرور” يكشف حقيقة غرامة ال5 آلاف لمخالفة “أكتاف الطريق”

أبرز المواد
“الصحة” تحقق المركز الأول في جائزة الفريق المبتكر بدبي

“الصحة” تحقق المركز الأول في جائزة الفريق المبتكر بدبي

منطقة الرياض
الطائف تحصد المركز الأول في التحدي والثاني على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للروبوت

الطائف تحصد المركز الأول في التحدي والثاني على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للروبوت

منطقة مكة المكرمة

واشنطن تلوّح بتدويل قضية قتل متظاهري العراق

واشنطن تلوّح بتدويل قضية قتل متظاهري العراق
http://almnatiq.net/?p=809243
المناطق - وكالات

جددت الخارجية الأميركية دعوتها إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، مبدية في الوقت ذاته استعدادها في تحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج، تستهدف النشطاء في الحراك بالعراق.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أوتاغوس، إنه “عندما يحتج الناس بطريقة سلمية فنحن مقتنعون بحرية تقرير المصير لهم”، مبينة أنه “يجدر بالدول أن تسمح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم فهم يطالبون بحكومة جيدة وبشفافية وواشنطن تدعم كل هؤلاء في دول العالم، بما فيهم العراق لأنهم يريدون محاسبة الحكومات التى يجب أن تقوم بعملية إصلاحية وتتصرف بطريقة مسؤولة، وأن تخضع للمساءلة في أي من أنحاء العالم”.
ويبدو أن سلاح الخطف والقتل الذي يطال الناشطين في العراق يتواصل، فقد أفاد ناشطون مدنيون أن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشطين الشابين عمر العامري وسلمان المنصوري، بعد مغادرتهما ميدان التحرير، وسط بغداد ولم يعرف بعد مصيرهما.
الناشط المدني، أحمد السويدي، وشخص آخر كان معه، تعرضا أيضاً إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في شارع الأطباء وسط مدينة الديوانية، في محاولة اغتيال فاشلة، وصلت على إثرها القوات الأمنية لمكان الحادث وطوقت المنطقة.
وتم أمس تشييعُ الناشط علي نجم عبد الله اللامي، وسط المتظاهرين في ساحة التحرير.
علي اللامي كان قد غادر أول أمس ساحة التحرير، وتم قتلُه بالرصاص بعد ذلك مباشرة.
وباتت حملة الترهيب والتخويف ضد الناشطين في العراق تثير قلقاً كبيراً، ليس على المستوى المحلي فقط، بل الدولي أيضاً.

روابط ذات صلة

“المرور” يكشف حقيقة غرامة ال5 آلاف لمخالفة “أكتاف الطريق”

“المرور” يكشف حقيقة غرامة ال5 آلاف لمخالفة “أكتاف الطريق”
“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع الأكاديمية المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع الأكاديمية المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
وزير الداخلية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

وزير الداخلية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*