هدف يُبرم اتفاقية مع “كريم” لزيادة المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)

المناطق - الرياض

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اتفاقية مع شركة “كريم”، لزيادة عدد موظفات القطاع الخاص المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وتوسيع تغطية البرنامج ليشمل مناطق ومحافظات جديدة؛ حيث يغطي البرنامج جزء من تكاليف نقل المرأة العاملة من وإلى مقر العمل، بهدف تمكين المرأة ودعم استقرارها الوظيفي، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.

وجرى توقيع الاتفاقية في مدينة الرياض، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الأعمال الدكتور أحمد بن عبدالجبار اليماني، ورئيس مجلس ادارة كريم السعودية الدكتور عبدالله بن نديم إلياس.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة “كريم” بتأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للعاملات في القطاع الخاص، من وإلى مقر العمل، بأسعار مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية، وفق ضوابط برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، حيث يقدم الصندوق دعم مالي شهري بواقع 80% من تكلفة النقل، وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وتمتد فترة الدعم إلى 12 شهراً.

وأكّد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني حرص الصندوق على التوسع في تقديم خدمات النقل المدعوم إلى المواطنات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وتذليل التحديات التي تواجهها، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأضاف الجعويني، أن الاتفاقية مع شركة “كريم” تهدف للتوسع في تغطية برنامج “وصول” لمناطق ومحافظات جديدة، وزيادة عدد المواطنات المستفيدات من البرنامج، وإيجاد حلول تخفّف من عبء تكاليف النقل لهن.

من جهته، قال الشريك المؤسس ورئيس مجلس ادارة كريم السعودية الدكتور عبدالله بن نديم إلياس” سعداء بالانضمام إلى جهود برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، وهي من أهم المبادرات المعنية بتمكين المرأة السعودية العاملة، والتي كان لها دوراً هاماً في تجربة المواصلات للمرأة العاملة من وإلى مكان العمل ودعم استقرارها الوظيفي“.

وأضاف الدكتور إلياس، أن شركة “كريم” ستعمل على توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة للعاملات السعوديات المنضمات للبرنامج، من أجل المساهمة بشكل فاعل في دعم أولويات رؤية المملكة 2030 وركيزة التحول الوطني وتنمية القدرات البشرية، لافتًا إلى أن “كريم” تتبع معايير صارمة في مجال الأمن والسلامة ابتداء من التعاون مع كباتن مؤهلين ومدربين، يتم اختيارهم وفقاً لشروط محددة، إلى ميزات عديدة يوفرها التطبيق من نظام التتبع للمركبة، والبيانات الكاملة للكابتن.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج ” وصول” من خلال الرابط http://wusool.sa .