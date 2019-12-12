جوازات الرياض تضع خطة لإجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ

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أكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس، أن جوازات منطقة الرياض وضعت الخطة اللازمة لإجازة منتصف العام ، مُسخرةً طاقاتها البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير.

وقال الهباس في تصريح له انطلاقاً من توجيهات سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، ولتسهيل أمور المواطنين والمقيمين على حد سواء وضمن استعدادات المديرية العامة للجوازات، ممثلة بجوازات منطقة الرياض، لإجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام، تم وضع الخطة اللازمة ، لخدمة المواطنين الراغبين بإصدار أو تجديد جواز السفر ، كما تم دعم خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة لجواز السفر السعودي وكذلك لخدمات المقيمين بالعدد الكافي ، وحث اللواء الهباس المواطنين على التأكد من صلاحية جوازاتهم، ومن إصدار تأشيرات الدخول للبلد المقصود، مشيراً إلى أن بعض الدول لا تسمح بإصدار تأشيرات سفر لمن لديه مرافقون في نفس الجواز.

وأكد الهباس أهمية المحافظة على جواز السفر من التلف أو الضياع أو السرقة، والاحتفاظ به في مكان آمن، وعدم رهنه، وضرورة تسجيله لدى سفارات المملكة بالخارج، فور الوصول للدولة المقصودة.

وذكر الهباس أن أجهزة الخدمة الذاتية تساعد على سرعة انهاء إجراءات المسافرين في صالات المغادرة والقدوم بشكل آلي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، داعياً الراغبين بالسفر للحضور قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ، والتأكد من صلاحية الجواز للمدة الكافية لتلك الدول المراد السفر لها ، ودعا الهباس المواطنين الذين ينوون السفر الى دول مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية التأكد من وضوح الصورة الشخصية والبيانات المسجلة وسلامتها من التلف وكذلك التأكد من صلاحيتها لكي لا يتعرضوا الى أي إجراءات بسبب عدم استكمال الشروط والتعليمات المطلوبة التي تؤدي الى تأخير سفرهم .