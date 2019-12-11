برعاية أمير الشرقية .. ٢٣٠متخصص يناقشون مستجدات مرض السكري

الدمام - فهد المريخي

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تنطلق الجمعة القادمة فعاليات مؤتمر مستجدات مرض السكري الذي ينظمه مجمع الدمام الطبي التي تقام في فندق مريديان الخبر، وتستمر يومينبمشاركة 230 من المهتمين في هذا المجال .

وأكدت إدارة مجمع الدمام الطبي أن المؤتمر ينطلق بمشاركة استشاريين من مختلف مناطق المملكة والمستشفيات التابعةلوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ، ومستشفيات الحرس الوطني ،والمستشفيات العسكرية ومستشفيات القطاع الخاص في المنطقة ، حيث تناقش فعاليات المؤتمر معدلات الإصابة وأعباءمرض السكري في المملكة ، وتصنيف مرض السكري وأسبابه والأمراض المصاحبة له ، وتحديات وفرص التغذية المناسبةلمريض السكري ، إضافة إلى دور السمنة وعلاجها للمصابين بمرض السكري .

وأوضحت إدارة المجمع أن المؤتمر سيناقش المستجدات في علاج مرض السكري والتقدم التكنولوجي وداء السكري ،إضافةإلى المضاعفات للقدم السكرية وطرق علاجها وطرق العناية بالمصابين بالسكري من الأطفال والحوامل ، والجوانب النفسيةوالاجتماعية لمريض السكري ، إضافة إلى ورش عمل باليوم الثاني تخص الممرضات والمثقفات ومرضى السكري وتشمل كيفية التعامل وفحص قدم مريض السكري ، وعلاج الأنسولين ومتابعة السكري المنزلية وحساب الكربوهدرات والتخطيطالغذائي لمريض السكري.