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مؤسسة النقد توقف 4 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين

مؤسسة النقد توقف 4 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين
http://almnatiq.net/?p=809266
المناطق - واس

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدورَ قرارها بإيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، ابتداء من تاريخ 14 / 4 / 1441هـ الموافق 11 / 12 / 2019م، وذلك لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، موضحة أن تلك الشركات هي: شركة الوفاء لوكالة التأمين، وشركة نجم التظافر لوكالة التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين، وشركة مزون النماء لوكالة التأمين.
وأفادت “ساما”، أن قرار إيقاف نشاط الشركات يأتي إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 27 / 11 / 2018م، المتضمّن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة، كما يأتي
ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، وعمالًا للمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة في هذا الصدد أنها ستشرَع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال الشركات وفقاً لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.
وأكدت أن هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع، داعية جميع عملاء الشركات ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع “ساما تهتم” على الإنترنت www.samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).

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