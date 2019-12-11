أمير نجران ينيب الأمير تركي بن هذلول برئاسة مجلس الشباب

المناطق - نجران

أعلن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، لدى رئاسته الجلسة التأسيسية لمجلس شباب المنطقة، المنعقدة بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اليوم، عن إنابة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، برئاسة مجلس الشباب، سائلاً الله للجميع التوفيق والعون لتحقيق طموحات القيادة الحكيمة تجاه الوطن وأبنائه، وتلبية تطلعات الشباب والفتيات بالمنطقة.

وكان سمو أمير المنطقة قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة، بعضوية ٢٠ من شباب وفتيات المنطقة ومحافظاتها، وتكليف الشاب محمد بن عبدالله بن أحسن بن منيف، أمينًا للمجلس.

كما نص القرار على تسمية الأعضاء العشرين : وهم بندر بن ظافر حسن آل عتيق، وسامي بن سعود حسن العجم، ومحمد بن هادي حمد آل منصور، وفيصل بن سويس معضد العجمي، وزياد بن مهدي مانع حيدر، وأحمد بن ناصر نمران الحارثي، وعبير بنت محمد الهاجري، ورنا بنت سالم آل سالم، وعبدالله بن سالم صالح الصيعري، وصالح بن محمد سعيد آل فطيح، وثامر بن مفرح حمدان آل مخلص، ومهدي بن سالم مهدي السلوم، ونواف بن عبدالله مسفر آل دغيش، وعبدالله بن داوود محمد آل مطارد، وحسين بن محمد عسكر الصقور، وفارس بن محمد حسين آل عقيل، وعبدالرحمن بن سعيد عبدالله الجليل، وأحمد بن حمزة بن أحمد المكرمي، وروان بنت علي عبدالله الوايلي، ولمياء بنت محسن محمد بالحارث.