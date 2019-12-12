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أمير القصيم يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الخنين

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أمير القصيم يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الخنين

أمير القصيم يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الخنين
http://almnatiq.net/?p=809283
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتب سموه بديوان الأمارة, اليوم، معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد الخنين، الذي يزور المنطقة لإلقاء بعض المحاضرات.


ورحّب سمو أمير منطقة القصيم بالشيخ الخنين, متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة, مؤكداً الدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم والمفكرين  في نشر الوسطية والاعتدال وتطبيق المنهج السليم التي حثّنا عليها الدين الإسلامي الحنيف، من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز اللحمة الوطنية، وتساعد على حماية المجتمع وتثقفهم من الأفكار الضالة والتطرف والغلو.

 

من جانبه عبّر الشيخ الخنين عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم, منوهًا بمتابعة سموه المستمرة لخدمة منطقة القصيم ومواصلة العمل التنموي والتطويري للمنطقة في مختلف المجالات.

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