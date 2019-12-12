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جامعة القصيم⁩: ⁧وظائف⁩ «معيد» شاغرة للجنسين في 37 تخصصاً

جامعة القصيم⁩: ⁧وظائف⁩ «معيد» شاغرة للجنسين في 37 تخصصاً

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جامعة القصيم⁩: ⁧وظائف⁩ «معيد» شاغرة للجنسين في 37 تخصصاً

جامعة القصيم⁩: ⁧وظائف⁩ «معيد» شاغرة للجنسين في 37 تخصصاً
http://almnatiq.net/?p=809286
المناطق - بريدة
تعلن جامعة القصيم، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصصات بمسمى «معيد» في عدد من كليات الجامعة للجنسين، لشغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً، وذلك في 37 تخصصا، حيث يبدأ استقبال طلبات التقديم على هذه الوظائف اعتباراً من يوم الأحد القادم 18 ربيع الثاني 1441هـ، وحتى يوم الأحد  3 جمادى الأول 1441هـ، وذلك من خلال الرابط: https://registration.qu.edu.sa/profile/login .

ويشترط لشغل هذه الوظائف، أن يـكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لائقاً طبياً للعمل الاكاديمي، وأن تكون شهادة البكالوريوس الحاصل عليها المتقدم انتظاماً وفي التخصص المطلوب من جامعة سعودية أو من جامعة موصى بها ومعادلة من وزارة التعليم، وعلى ألا يقل التقدير للمرحلة الجامعية عن التقدير جيداً جداً، وألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم 28 عاماً بالتاريخ الهجري للحاصل على مؤهل  البكالوريوس، ولا يتجاوز 32 عاماً بالتاريخ الهجري للحاصل على مؤهل الماجستير أو ما يعادلها في التخصص المطلوب.

كما يشترط حصول المتقدم على درجة لا تقل عن 75 في اختبارات القدرات العامة للجامعيين لايتجاوز مدته سنتين ، وحصوله على درجة لا تقل عن 70 من 100 في اختبار التخصص المعد من القسم الأكاديمي و٧٠ من ١٠٠ في الاختبار العملي للتخصصات التي تتطلب ذلك، إضافة إلى تقديم عرض علمي في مجال التخصص لمن حقق درجة لا تقل عن 70 من 100 درجة في معايير المفاضلة سابقة الذكر، على أن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 75 من 100 في العرض العلمي، وكذلك إنهاء سنة الامتياز للتقديم للتخصصات الصحية التي تتطلب ذلك، وأن تكون جميع الوثائق مكتملة أثناء التقديم.

وبيّنت الجامعة الوثائق المطلوبة خلال التقديم، وهي صورة من الهوية الوطنية، وصورة من المؤهلات العلمية مع السجل الأكاديمي، وصورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين عليها من جامعة خارج المملكة العربية السعودية .

وأكدت الجامعة على المتقدمين أنه لن ينظر في أي طلب لا تنطبق عليه الشروط السابقة، أو لم يرفق جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً عند تعبئة الطلب، ويجب متابعة موقع الجامعة الإلكتروني وحساب الجامعة في “تويتر” لمعرفة مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية، إضافة إلى إحضار أصل الهوية الوطنية وأصول الوثائق عند حضور الاختبار التحريري لتدقيقها ومطابقتها.

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