تحت رعاية تخصصي الطائف .. الزايدي يدشن مؤتمر الخامس لجمعية الأنف والإذن والحنجرة بـ 30 ساعة

دشن مساعد مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور فواز الزايدي نيابة عن مدير صحة الطائف صباح أمس المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأنف والأذن والحنجرة والذي تنظمه الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة تحت مظلة الشئون الصحية بالطائف ممثله بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بفندق اريديوم بحضور رئيس الجمعية البروفيسور عبدالرحمن حجر ورئيس المؤتمر في دورته الحالية الدكتور سطام الجعيد مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي .

وشهد المؤتمر الذي يشارك فيه 150 محاضر ومحاضرة من المتخصصين من السعودية ودول الخليج العربي والدول العربية ودول شرق آسيا والذي يقدمون أبحاثهم ورؤاهم في 8 تخصصات علمية في مجال تخصص الانف والاذن والحنجرة من خلال 8 ورش عمل وأكثر من 100 محاضرة .

وقد اعترفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 30 ساعة تعليم طبي مستمر حيث يستمر على مدار يومين ويشارك في تنظيمه كوادر من المتطوعين والمتطوعات في تخصصات الطب وغيرها من التخصصات.

وضم المعرض مشاركة شركات متخصصة في المجال الطبي والصحي والتي تعرض أبرز المنتجات والتجهيزات والمعدات والأجهزة الحديثة في مجال تخصص الانف والاذن والحنجرة .