برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل يحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المناطق - الجبيل الصناعية

منحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمادها المؤسسي للمرة الثانية لبرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل لمدة عامين.

ويأتي هذا الاعتماد امتدادا لسلسلة متواصلة من الإنجازات التي حققها البرنامج في الرعاية الطبية والتدريب الطبي في برامج الزمالة السعودية . وجاء هذا الاعتماد بعد تقييم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لبرنامج الخدمات الصحية ومرافقه التعليمة والتي تختص بجميع العناصر العلمية والتدريبية مثل القاعات التدريبة ، وعدد الاطباء و برامج التعليم المستمرة والمكتبة الطبية. بالإضافة إلى لوائح برامج الدارسات العليا، حيث اطلع الوفد على محتويات البرنامج وما يضمه من كوادر طبية وبيئة تعليمة معدة لتدريب الاطباء في ستة برامج طبية.

من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن فيحان المطيري مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب ببرنامج الخدمات الصحية أن هذا الاعتماد المؤسسي يمنح من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وغرضه قياس جاهزية المنشأت الصحية على إدارة وتنفيذ البرامج الطبية للدارسات العليا ( تدريب الاطباء) و الالتزام بالمعايير التي تخدم العملية التعليمة في برامج الزمالة من خلال توفير وتسخير كافة الامكانات التعليمية والسريرية والادارية ببرنامج الخدمات الصحية وذلك بمشاركة الاستشاريين والاخصائيين المؤهلين بصورة فعالة في برامج التدريب وخلق بيئة تعليمية متميزة للمتدربين تكون مبنية على اسس التعليم الطبي ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الامنة في المجال التدريبي الطبي.

يذكر أن هذا الاعتماد جاء لينضم لسلسلة الاعتمادات المحلية والدولية التي حققها برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل مؤخراً والتي شملت اعتماد هيئة التخصصات الصحية لبرامج الاعتماد لأقسام الباطنة والأطفال والأشعة و الطوارئ وطب الأسرة والتخدير بطاقة استيعابية تتجاوز 40 طبيب متدرب حاليا. يأتي هذا الإنجاز امتداد للنجاحات التي شملت اعتماد جمعية القلب السعودية كمركز متخصص في تنظيم دورات الإنعاش القلبي الأساسي والمتقدم، واعتماد الجودة من المنظمة الدولية المشتركة JCI واعتماد المختبر الطبي من قبل الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP وتحقيق شهادة الأيزو الدولية في تحضير وتقديم الأطعمة واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).