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الامين العام لـ”إخاء” : المواطن قلب الحدث في الميزانية المباركة

الامين العام لـ”إخاء” : المواطن قلب الحدث في الميزانية المباركة
http://almnatiq.net/?p=809295
المناطق - الرياض
نوَّه معالي أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”  سعادة أ. صالح بن خليف الدهمشي  بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 / 1442هـ ( 2020م) التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله في الثاني عشر من شهر ربيع الآخر 1441هـ،
وقال الدهمشي: إن هذه الميزانية التوسعية تترجم نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، والخطى المتسارعة والمتنامية نحو التطوير على كافة الأصعدة وفي مختلف القطاعات.
وأضاف إن مؤشرات الإنفاق الضخم نابع من حرص الحكومة الرشيدة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأميرـ  محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ، على الاهتمام  بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ، وتلمس احتياجاتهم، وتوفير الحياة الكريمة، والعيش الرغيد لأبناء الوطن،  ويتجلى ذلك  من خلال كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ خلال إعلان الميزانية التي أكد فيها أن الميزانية تعد استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان ، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية والتنموية من خلال تمكين القطاع الخاص، كشريك استراتيجي في التنمية المنشودة ليؤدي دوره الوطني وفق الرؤية المباركة للمملكة    2030  عبر المساهمة في رفع الإنتاج  وتنوع مصادر الدخل وحجم الناتج الإجمالي .
وأشار الدهمشي أن القطاع غير الربحي احتل نصيبا وافرا وأصبح أحد ركائز التنمية الرئيسية من خلال تدفق الإنفاق الحكومي، وتسخير البرامج النوعية  للمستفيدين من القطاع الخيري لنقلهم من الرعوية إلى التنموية، مما يعزز الإنتاج المحلي، ويساهم بانتعاش الاقتصاد السعودي ، ويخلق فرص عمل واسعة للمواطنين.
لافتا أن هذا التوجه النبيل سوف يكون له دور محوري في استثمار الطاقات الوطنية الكامنة، وتحقيق الرفاه والاستقرار للمستفيدين من الجهات الخيرية عامة، وتوطين الأيدي السعودية العاملة لتقوم بدورها في خدمة الوطن والنهوض به إلى أعلى المستويات، فلا تبنى الأوطان إلا بسواعد أبنائها،  والسعوديون قادرون وكفؤ للقيام بهذه الأمانة، والإحساس بالمسؤولية تجاه هذا الوطن المعطاء  الذي لم يذخر جهدا لدعم فئات المجتمع بكافة المجالات، وفتح آفاق المستقبل أمام شباب هذا الوطن، من خلال التدريب والتأهيل والتمويل والدعم المعنوي واللوجستي والتحفيزي، لتخرّج لنا أجيالاَ قادرة بإذن الله على اللحاق بالركب العالمي الحديث، ومما يؤهل المملكة لتكون رقما صعبة وميزانا راجحا في المعادلة الدولية ، ولتتربع على عرش مرموق في مصاف الدول المتقدمة، لذا فقد أشارت هذه الميزانية المباركة إلى الاستمرار في تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، و المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، ، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وغيرها من المبادرات النوعية التي تصب في جوهر الحدث وهو المواطن السعودي الكريم .

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