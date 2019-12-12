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المقدم محمد العمري مديراً عاماً لإدارة العامة للعلاقات والمراسم مكلفاً بوزارة الحرس الوطني

المقدم محمد العمري مديراً عاماً لإدارة العامة للعلاقات والمراسم مكلفاً بوزارة الحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=809310
المناطق-الرياض

صدرت التوجيهات بتكليف المقدم محمد بن إبراهيم العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالوزارة .
وكان المقدم العمري قد عين متحدثاً رسمياً لوزارة الحرس الوطني عام 1436هـ .
ويعتبر العمري من الكفاءات الإعلامية في وزارة الحرس الوطني وله العديد من العلاقات المميزة مع أغلب العاملين في المجال الإعلامي

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