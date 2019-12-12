المقدم محمد العمري مديراً عاماً لإدارة العامة للعلاقات والمراسم مكلفاً بوزارة الحرس الوطني

المناطق-الرياض

صدرت التوجيهات بتكليف المقدم محمد بن إبراهيم العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالوزارة .

وكان المقدم العمري قد عين متحدثاً رسمياً لوزارة الحرس الوطني عام 1436هـ .

ويعتبر العمري من الكفاءات الإعلامية في وزارة الحرس الوطني وله العديد من العلاقات المميزة مع أغلب العاملين في المجال الإعلامي