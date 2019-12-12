صدرت التوجيهات بتكليف المقدم محمد بن إبراهيم العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالوزارة .
وكان المقدم العمري قد عين متحدثاً رسمياً لوزارة الحرس الوطني عام 1436هـ .
ويعتبر العمري من الكفاءات الإعلامية في وزارة الحرس الوطني وله العديد من العلاقات المميزة مع أغلب العاملين في المجال الإعلامي
المقدم محمد العمري مديراً عاماً لإدارة العامة للعلاقات والمراسم مكلفاً بوزارة الحرس الوطني
صدرت التوجيهات بتكليف المقدم محمد بن إبراهيم العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالوزارة .
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