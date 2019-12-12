تألق بحريني كويتي إماراتي في مسابقة الـ”ملواح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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تألقت الصقور البحرينية، والكويتية، والإماراتية، في أشواط الدوليين بمسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، اليوم في يومها الثالث ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وخُصص الشوط الأول لفئة جير بيور فرخ للملاك الدوليين، وفاز بالمرك الأول الصقر (النخبة)، للصقار الإماراتي بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، وقطع الأربعمئة متر بزمن 16.463 ثانية, وحل ثانياً الصقر (G2)، للصقار الإماراتي محمد خليفة سلطان بالجافلة المنصوري، بزمن 16.902 ثانية, وفي

المركز الثالث: الصقر (سلطان)، للصقار البحريني محمد عبدالوهاب أحمد الهرمسي الهاجري، بزمن 17.089 ثانية.

وفي الشوط الثاني لفئة جير بيور قرناس للملاك الدوليين، حقق المركز الأول الصقر (غياث)، للصقار البحريني محمد عبدالوهاب أحمد الهرمسي الهاجري، بزمن 16.688 ثانية, وثانياً الصقر (الحوت)، للصقار البحريني علي خالد علي سالم النعيمي، بزمن 17.329 ثانية, وفي المركز الثالث الصقر (غريب)، للصقار الكويتي عبدالرحمن أحمد حسن عبدالرحيم السويدي، بزمن 17.563 ثانية.

فيما حقق المركز الأول في الشوط الثالث لفئة جير بيور فرخ للمحترفين الدوليين، الصقر (B14)، للفريق الإماراتي (M7)، وقطع الأربعمئة متر بزمن 16.133 ثانية, والمركز الثاني: الصقر (JAW3065)، للفريق الإماراتي (F3-K)، بزمن 16.626 ثانية, والمركز الثالث: الصقر (بارود)، للفريق الإماراتي (MRM)، بزمن 16.784 ثانية.

وكان الشوط الرابع والأخير لفئة جير بيور قرناس للمحترفين الدوليين، وفاز بالمركزين الأول والثاني فريق (F3-K) للصقرين (11)، و(326)، بمدة 15.777، و15.925 ثانية، فيما كان المركز الثالث من نصيب الصقر (حطام)، للفريق الإماراتي (M7)، بمدة 16.220 ثانية.

ووفقًا لنظام مسابقة الملواح، فإنَّ المهرجان يُكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز مالية. ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى للأشواط النهائية ضمن كأس الملك عبدالعزيز.