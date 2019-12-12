أبها يقلب الطاولة على الحزم ويصعد إلى السابع

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حول أبها تأخره أمام مضيفه الحزم 0-1 إلى فوز بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما الخميس في افتتاح الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح الحزم النتيجة مبكراً عن طريق لاعبه كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وانتظر أبها حتى الدقيقة 29 ليدرك التعادل ولكن عبر “النيران الصديقة” بهدف سجله لاعب الحزم فاقنر اليماو بالخطأ في مرماه.

وباغت الضيوف أصحاب الأرض بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 38 عن طريق اندريا تسيما الذي تابع كرة مرتدة من الحارس وأسكنها الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني عزز كريم عواضي تقدم الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 52 من رأسية متقنة.

وقلص إدريس فتوحي النتيجة للحزم بهدف ثانٍ في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

ورفع أبها رصيده لـ 17 نقطة في المركز السابع فيما توقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز التاسع.

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