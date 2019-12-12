بعد يومين من المواجهة.. ليفربول يوقع مع نجم سالزبورغ

المناطق - وكالات

بعد يومين من تألقه أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، أتم صانع ألعاب سالزبورغ النمساوي انتقاله إلى حامل اللقب، الخميس، حسب تقارير إعلامية.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت”، نجح ليفربول في التعاقد بشكل مبدئي مع الياباني تاكومي مينامينو صانع ألعاب سالزبورغ، البالغ من العمر 24 عاما.

ودفع ليفربول الشرط الجزائي للتعاقد مع صانع الألعاب الياباني، الذي تبلغ قيمته 8.5 مليون يورو فقط، ليقطع الطريق على مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي سعى إلى ضم اللاعب أيضا.

وفي حال تمت الصفقة في يناير، سيستطيع النجم الياباني المشاركة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، الذي أخرج فريق مينامينو مساء الثلاثاء، بالانتصار عليه بنتيجة 2-0.

وقدم مينامينو مباراة كبيرة أمام ليفربول بدوري الأبطال، وتألق بتمريراته وتحركاته أمام مدافعي “الريدز”، ونجح في خلق عدة فرص خطيرة لمهاجم الفريق إيرلنغ هالاند.

يذكر أن مينامينو يخوض موسمه السادس في النمسا، وأصبح “جاهزا للانتقال إلى مستوى أعلى في أوروبا”، وفقا للمدير الرياضي في نادي سالزبورغ، كريستوف فرويند.