احدث الأخبار

الكهموس يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري
أبرز المواد
 دراسة تحذر من الآثار الخطيرة للنوم الطويل
أبرز المواد
 بعد يومين من المواجهة.. ليفربول يوقع مع نجم سالزبورغ
أبرز المواد
 أبها يقلب الطاولة على الحزم ويصعد إلى السابع
أبرز المواد
 الإعلان عن نسبة المشاركة الأولية في انتخابات الجزائر
أبرز المواد
 فيديو لحريق حاملة الطائرات الروسية “الوحيدة”
أبرز المواد
 تألق بحريني كويتي إماراتي في مسابقة الـ”ملواح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 مستثمرون ضمن برنامج جولة السعودية يتعرفون على مشاريع الهيئة الملكية وآخر التطورات الاستثمارية
أبرز المواد
 المقدم محمد العمري مديراً عاماً لإدارة العامة للعلاقات والمراسم مكلفاً بوزارة الحرس الوطني
منطقة الرياض
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية
أبرز المواد
 وزير الإعلام يرأس أعمال اجتماع الجمعية العامة للمجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء (يونا)
أبرز المواد
 انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين
أبرز المواد
الكهموس يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري

الكهموس يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري

أبرز المواد
دراسة تحذر من الآثار الخطيرة للنوم الطويل

دراسة تحذر من الآثار الخطيرة للنوم الطويل

أبرز المواد
بعد يومين من المواجهة.. ليفربول يوقع مع نجم سالزبورغ

بعد يومين من المواجهة.. ليفربول يوقع مع نجم سالزبورغ

أبرز المواد
أبها يقلب الطاولة على الحزم ويصعد إلى السابع

أبها يقلب الطاولة على الحزم ويصعد إلى السابع

أبرز المواد

الكهموس يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري

الكهموس يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري
http://almnatiq.net/?p=809339

رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد بمسمى “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، منوهاً بأن هذا الجهاز سيتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.
وأفاد معاليه أن منح الصلاحيات للهيئة بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، في جهاز واحد ووضعها تحت مظلة واحدة، سيكون له أثر كبير في رفع أداء وكفاءة العمل، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بما يعزز النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد معاليه أنه سيواصل بذل الجهود لتحقيق تطلعات ورؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وخدمة هذه البلاد الغالية، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة من القيادة الحكيمة.
وشدد الكهموس على توجيهات القيادة الرشيدة الصارمة في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين “كائناً من كان” وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت “الشفافية” و”النزاهة” و”مكافحة الفساد” من مرتكزاتها الرئيسة.
واختتم معاليه تصريحه بالدعاء بالتوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله -، وأن يحقق تطلعاتهما وتوجيهاتهما، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

روابط ذات صلة

دراسة تحذر من الآثار الخطيرة للنوم الطويل

دراسة تحذر من الآثار الخطيرة للنوم الطويل
بعد يومين من المواجهة.. ليفربول يوقع مع نجم سالزبورغ

بعد يومين من المواجهة.. ليفربول يوقع مع نجم سالزبورغ
أبها يقلب الطاولة على الحزم ويصعد إلى السابع

أبها يقلب الطاولة على الحزم ويصعد إلى السابع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*