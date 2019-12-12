الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يعقد مُؤتمرًا صحفيًا يسبق انطلاقة رالي الشرقية

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عقد الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية مُؤتمرًا صحفيًا سبق انطلاقة رالي الشرقية، الجولة الخامسة و الأخيرة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم ، ترأسَّه صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .

وحضر المُؤتمر مجموعة من المُشاركين في الرالي في فِئَتَي السيارات والدرّاجات النارية ومُتصدرِّي فئات البُطولة، وهم: السائقون السعوديون يزيد بن مُحمَّد الراجحي وياسر بن حمد بن سعيدان وعيسى الدوسري وسلمان الشمري (أول “تي 2”) ومطير الشمري (أول “تي 1” ترتيب محلي) وإبراهيم المهنّا (أول “تي 4”) ومشعل الغُنيم مُتصدِّر فئة الدرّاجات النارية وعبدالمجيد الخليفي مُتصدر فئة الدرَّاجات النارية رُباعية العجلات “كواد”، ويوسف الضيف أول”ان يو تي في”)، فضلًا عن السائقين من خارج المملكة، الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي والإسباني كارلوس ساينز الأب.

وفي بداية المُؤتمر الصحفي ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل كلمةً رحَّب فيها بالمُشاركين، مُبديًا إعجابه بالنجاح الكبير للبُطولة في موسمها الأول مع جذبها لأبرز الأسماء السعودية والعربية والعالمية في الراليات الصحراوية، إلى جانب كونها منصةً لإبراز المواهب السعودية في هذا النوع من الراليات، ومسرحًا للتحضير لخوض رالي داكار 2020 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودي يناير المقبل.

بعدها تحدَّث المُشاركون، وأجابوا على أسئلة وسائل الإعلام والصحافة، إلى جانب إشادتهم بالمُستوى التنظيمي العظيم للجولات السابقة والحالية، مُتطلِّعين لتحقيق النجاح بالرالي، واكتساب مزيدٍ من الخبرة والمراس من أجل خوض الحدث الكبير، رالي داكار 2020، على أرض المملكة .

يذكر أن البُطولة تشهد حاليًا مُنافسةً قويةً على الظفر بلقبها بين السعوديين يزيد الراجحي وياسر بن سعيدان، فضلًا عن مُشاركات السائقين العالميين التي أضفت مزيدًا الإثارة على المُنافسات وسلَّطت الأضواء على البُطولة.

وتشهد الجولة الأخيرة للبُطولة مُشاركة 61 سيارة مُوزعة على أربع فئات: السيارات النموذجية (“تي 1”)، والإنتاج التجاري (“تي 2”) والعربات الصحراوية الخفيفة (“تي 3”) والشاحنات (“تي 4”)، و33 في فئة الدرّاجات النارية، 10 في فئة الدرّاجات النارية العادية، و 23 في فئة رُباعية العجلات “كواد”.

ويُصنَّف رالي الشرقية ضمن الراليات الصحراوية القصيرة “باخا”، يتضمَّن مرحلَتَيْن تُقامان يومَا الجُمعة والسبت. علاوةً على ذلك، وُضع الرالي تحت مجهر الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” لكونه مُرَّشحًا للانضمام إلى عِداد جولات كأس العالم للراليات الصحراوية الصقصيرة “فيا باخا” .

وتبدأ فعاليات الرالي باحتفال للانطلاقة في منطقة شاطئ نصف القمر على الخليج العربي، في الساعة الثالثة والرُبع عصرًا، سيخوض السائقون بعدها مرحلة استعراضية خاصة بالجُمهور طولها 4.32 كيلومترات.

ويقام رالي الشرقية بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد اللـه الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، السائق عبد اللـه باخَشَب، لمُشرف العام للراليات في المملكة، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة.