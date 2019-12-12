احدث الأخبار

الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يعقد مُؤتمرًا صحفيًا يسبق انطلاقة رالي الشرقية
أبرز المواد
 الكهموس يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري
أبرز المواد
 دراسة تحذر من الآثار الخطيرة للنوم الطويل
أبرز المواد
 بعد يومين من المواجهة.. ليفربول يوقع مع نجم سالزبورغ
أبرز المواد
 أبها يقلب الطاولة على الحزم ويصعد إلى السابع
أبرز المواد
 الإعلان عن نسبة المشاركة الأولية في انتخابات الجزائر
أبرز المواد
 فيديو لحريق حاملة الطائرات الروسية “الوحيدة”
أبرز المواد
 تألق بحريني كويتي إماراتي في مسابقة الـ”ملواح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 مستثمرون ضمن برنامج جولة السعودية يتعرفون على مشاريع الهيئة الملكية وآخر التطورات الاستثمارية
أبرز المواد
 المقدم محمد العمري مديراً عاماً لإدارة العامة للعلاقات والمراسم مكلفاً بوزارة الحرس الوطني
منطقة الرياض
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية
أبرز المواد
 وزير الإعلام يرأس أعمال اجتماع الجمعية العامة للمجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء (يونا)
أبرز المواد
الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يعقد مُؤتمرًا صحفيًا يسبق انطلاقة رالي الشرقية

الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يعقد مُؤتمرًا صحفيًا يسبق انطلاقة رالي الشرقية

أبرز المواد
الكهموس يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري

الكهموس يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري

أبرز المواد
دراسة تحذر من الآثار الخطيرة للنوم الطويل

دراسة تحذر من الآثار الخطيرة للنوم الطويل

أبرز المواد
بعد يومين من المواجهة.. ليفربول يوقع مع نجم سالزبورغ

بعد يومين من المواجهة.. ليفربول يوقع مع نجم سالزبورغ

أبرز المواد

الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يعقد مُؤتمرًا صحفيًا يسبق انطلاقة رالي الشرقية

الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يعقد مُؤتمرًا صحفيًا يسبق انطلاقة رالي الشرقية
http://almnatiq.net/?p=809342
المناطق - واس

عقد الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية مُؤتمرًا صحفيًا سبق انطلاقة رالي الشرقية، الجولة الخامسة و الأخيرة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم ، ترأسَّه صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .
وحضر المُؤتمر مجموعة من المُشاركين في الرالي في فِئَتَي السيارات والدرّاجات النارية ومُتصدرِّي فئات البُطولة، وهم: السائقون السعوديون يزيد بن مُحمَّد الراجحي وياسر بن حمد بن سعيدان وعيسى الدوسري وسلمان الشمري (أول “تي 2”) ومطير الشمري (أول “تي 1” ترتيب محلي) وإبراهيم المهنّا (أول “تي 4”) ومشعل الغُنيم مُتصدِّر فئة الدرّاجات النارية وعبدالمجيد الخليفي مُتصدر فئة الدرَّاجات النارية رُباعية العجلات “كواد”، ويوسف الضيف أول”ان يو تي في”)، فضلًا عن السائقين من خارج المملكة، الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي والإسباني كارلوس ساينز الأب.
وفي بداية المُؤتمر الصحفي ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل كلمةً رحَّب فيها بالمُشاركين، مُبديًا إعجابه بالنجاح الكبير للبُطولة في موسمها الأول مع جذبها لأبرز الأسماء السعودية والعربية والعالمية في الراليات الصحراوية، إلى جانب كونها منصةً لإبراز المواهب السعودية في هذا النوع من الراليات، ومسرحًا للتحضير لخوض رالي داكار 2020 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودي يناير المقبل.
بعدها تحدَّث المُشاركون، وأجابوا على أسئلة وسائل الإعلام والصحافة، إلى جانب إشادتهم بالمُستوى التنظيمي العظيم للجولات السابقة والحالية، مُتطلِّعين لتحقيق النجاح بالرالي، واكتساب مزيدٍ من الخبرة والمراس من أجل خوض الحدث الكبير، رالي داكار 2020، على أرض المملكة .
يذكر أن البُطولة تشهد حاليًا مُنافسةً قويةً على الظفر بلقبها بين السعوديين يزيد الراجحي وياسر بن سعيدان، فضلًا عن مُشاركات السائقين العالميين التي أضفت مزيدًا الإثارة على المُنافسات وسلَّطت الأضواء على البُطولة.
وتشهد الجولة الأخيرة للبُطولة مُشاركة 61 سيارة مُوزعة على أربع فئات: السيارات النموذجية (“تي 1”)، والإنتاج التجاري (“تي 2”) والعربات الصحراوية الخفيفة (“تي 3”) والشاحنات (“تي 4”)، و33 في فئة الدرّاجات النارية، 10 في فئة الدرّاجات النارية العادية، و 23 في فئة رُباعية العجلات “كواد”.
ويُصنَّف رالي الشرقية ضمن الراليات الصحراوية القصيرة “باخا”، يتضمَّن مرحلَتَيْن تُقامان يومَا الجُمعة والسبت. علاوةً على ذلك، وُضع الرالي تحت مجهر الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” لكونه مُرَّشحًا للانضمام إلى عِداد جولات كأس العالم للراليات الصحراوية الصقصيرة “فيا باخا” .
وتبدأ فعاليات الرالي باحتفال للانطلاقة في منطقة شاطئ نصف القمر على الخليج العربي، في الساعة الثالثة والرُبع عصرًا، سيخوض السائقون بعدها مرحلة استعراضية خاصة بالجُمهور طولها 4.32 كيلومترات.
ويقام رالي الشرقية بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد اللـه الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، السائق عبد اللـه باخَشَب، لمُشرف العام للراليات في المملكة، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة.

روابط ذات صلة

الكهموس يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري

الكهموس يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري
دراسة تحذر من الآثار الخطيرة للنوم الطويل

دراسة تحذر من الآثار الخطيرة للنوم الطويل
بعد يومين من المواجهة.. ليفربول يوقع مع نجم سالزبورغ

بعد يومين من المواجهة.. ليفربول يوقع مع نجم سالزبورغ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*