اكتمال التجهيزات بموقع مهرجان الملك عبد العزيز للإبل “4”

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أكملت اللجنة المشرفة على “مهرجان الملك عبد العزيز للإبل” بنسخته الرابعة، جميع التجهيزات بموقع المهرجان لاستقبال الحدث التراثي والشعبي الأبرز، برعاية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – .

ويستمر المهرجان لمدة 35 يوماً ابتداءً من 15 ديسمبر 2019 وحتى 18 يناير 2020، بالصياهد الجنوبية (140 كلم شمال شرقي الرياض)، ويضم جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل، وسباق الهجن، ومزاد النخبة، وسوق الدهناء، وسوق الإبل .

وشملت التجهيزات تهيئة وتطوير مضماري سباق “ميدان الملك عبد العزيز للهجن” بمواصفات عالمية، إضافةً للمدرج الخاص بالجمهور لمتابعة عرض المزاين والسباقات خلال أيام المهرجان، بسعة 6 آلاف مقعد يتم توزيعها للأفراد والعائلات، مغطاة بمظلات روعي في تصميمها شدة واتجاه الرياح والحالات الجوية المتوقعة، مع توفير شاشة عرض كبيرة تُمكن الجماهير من متابعة الحدث بوضوح، ومداخل للمدرجات تحوي جميع أنظمة الأمن والسلامة.

من جانبها ثمنت إدارة “نادي الإبل” الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمهرجان، وما يمثله من أهمية في الحفاظ على موروثنا العربي الأصيل.

وأكدت إدارة النادي أنها وفرت جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها، بأن يسهم المهرجان في إثراء المحتوى التراثي والترفيهي ودعم القطاع السياحي للمملكة، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية 2030 التنفيذية ذات العلاقة .

