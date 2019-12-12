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مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ حياة طفل قام بابتلاع 35 كرة معدنية مغناطيسية

مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ حياة طفل قام بابتلاع 35 كرة معدنية مغناطيسية

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مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ حياة طفل قام بابتلاع 35 كرة معدنية مغناطيسية

مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ حياة طفل قام بابتلاع 35 كرة معدنية مغناطيسية
http://almnatiq.net/?p=809352
المناطق - فتحيه عبدالله

تمكن الفريق الطبي في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل من إنقاذ حياة طفل يبلغ سنتان من العمر قام بابتلاع 35 كرة معدنية مغناطيسية، حيث نجح الفريق الطبي بوحدة الأنف و الأذن و الحنجرة بقيادة د. محمد بن علي الخلف استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة من إزالة جميع الكرات المغناطيسية المبتلعة بطريقة تنظير المريء المباشر و تمت العملية بنجاح و خرج الطفل من العمليات بحالة صحية مستقرة ولله الحمد.

من جانبه أكد الدكتور محمد الخلف على تعزيز التوعية المجتمعية بعدم إقتناء الألعاب التي قد تحتوي على قطع صغيرة قابلة للانفصال و بالتالي إمكانية ابتلاعها أو خطر الاختناق بها من قبل الأطفال خاصة في السنوات الأولى من العمر وعدم ترك قطع صغيرة سواء معدنية أو بلاستيكية أو غير ذلك في متناول الأطفال الصغار في المنزل و أن يكون لعب الأطفال تحت إشراف مباشر من الأهل وذلك لوقاية أبنائنا فلذات أكبادنا من خطر الاختناق لا سمح الله.

يذكر أنه شارك مجموعة من الفريق الطبي من قسم التخدير والتمريض إضافة إلى كل من الدكتور محمد المغنم استشاري جراحة الأطفال والدكتور سنان حولدار استشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال في عمل المنظار وسحب القطع المعدنية إلى الحلق ثم تدخل الدكتور محمد الخلف وتم استخراجها بالكامل ولله الحمد.

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