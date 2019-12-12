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رئيس بلدية الخفجي يؤكد جاهزية محطة تصريف مياه الأمطار و نظافة مصائد الأمطار

رئيس بلدية الخفجي يؤكد جاهزية محطة تصريف مياه الأمطار و نظافة مصائد الأمطار

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رئيس بلدية الخفجي يؤكد جاهزية محطة تصريف مياه الأمطار و نظافة مصائد الأمطار

رئيس بلدية الخفجي يؤكد جاهزية محطة تصريف مياه الأمطار و نظافة مصائد الأمطار
http://almnatiq.net/?p=809355
المناطق - سطام الفروان

أكد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، جاهزية محطة تصريف مياه الأمطار، ونظافة المصائد.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم الخميس الموافق 15/04/1441هـ، يرافقه مدير المشاريع بالبلدية الأستاذ حمود بن مقبول الشراري، وذلك للاطلاع على مشروع صيانة محطة تصريف مياه الأمطار .

وشملت الجولة الميدانية التفقدية على مشروع صيانة محطة تصريف مياه الأمطار، حيث تم المرور على محطة تصريف مياه الأمطار للتأكد من نظافة مصائد الأمطار وجاهزية المحطة في اطار الاستعداد لهطول الأمطار بالأيام القادمة.

وأبان المهندس “الحميداني” بأن محطة تصريف مياه الأمطار والمصائد جاهزة لهطول الأمطار بالأيام القادمة، كما أن البلدية تعمل جاهده في ربط جميع شوارع المحافظة الغير مخدومه بخطوط تصريف مياه الأمطار وربطها بالمحطة ليتم الاستفادة الكاملة من المحطة، حيث أن البلدية مستمرة بتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها .

ودعا المهندس ” الحميداني ” المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية, أو من خلال مركز 940

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