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الرائد يفوز على الشباب في لقاء الأهداف السبعة

الرائد يفوز على الشباب في لقاء الأهداف السبعة
http://almnatiq.net/?p=809358
المناطق - الرياض

حقق الرائد فوزاً على مضيفه الشباب بنتيجة 4-3 في المباراة التي جرت بينهم الخميس لحساب الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتكفل رائد الغامدي بهدفين من رباعية الضيوف، استهلها في الدقيقة 23 من رأسية رائعة، قبل أن يضيف ثاني أهدافه من تسديدة متقنة بقدمه اليسرى في الدقيقة 51، بعد هدف زميله محمد العمري الذي سجله في الدقيقة 33 من تسديدة باغتت الحارس، فيما اختتم جلال الداودي رباعية الرائد في الدقيقة 87 من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة.

وكان الشباب قد استطاع تقليص النتيجة في ثلاث مناسبات، حيث جاءت المرة الأولى عن طريق محمد سالم عند الدقيقة 44 من تسديدة هوائية داخل منطقة الجزاء، فيما سجل كريستيان غوانكا ثاني أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 67 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما سجل دانيلو اسبريا هدف الشباب الثالث في الدقيقة 4+90

وبتلك النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن فيما توقف رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز التاسع.

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