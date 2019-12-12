مساعد رئيس هيئة الرياضة يلتقي برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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التقى معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اليوم برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ونقل الدلاك في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لرؤساء الأندية، مؤكدًا اهتمام سموه ومتابعته جميع التقارير الواردة من الأندية والاطلاع عليها، وتأكيد مساندة الأندية والعمل معها لتحقيق كل الأهداف المرجوة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الجوانب المتعلقة بسير العمل في الأندية ونظام الحوكمة، وما تحقق في هذا الجانب، بالإضافة إلى مناقشة الالتزامات المالية لكل نادٍ، والآلية المتبعة حيال هذه الالتزامات، والإجراءات المتبعة لمعرفة كل ما يجب اتخاذه والعمل عليه في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر.

