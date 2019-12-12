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القيادة تهنئ رئيس وزراء بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده

القيادة تهنئ رئيس وزراء بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده
http://almnatiq.net/?p=809392
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية بولندا الصديق .

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