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محافظ ضباء يدشن مبادرة ” يلا نشجر مدارسنا”

محافظ ضباء يدشن مبادرة ” يلا نشجر مدارسنا”
http://almnatiq.net/?p=809394
المناطق- تبوك - فايز السميري:

دشن محافظ ضباء أ. محمود الحربي اليوم مبادرة يلا نشجر مدارسنا بمشاركة مكتب التعليم بمحافظة ضباء ومكتب ووزارة البيئة والمياه والزراعة بضباء وجمعية ميثاق و رابطة فرسان ضباء ومجموعة من الجهات الحكومية ومساهمة شركة أصداف البحر لخدمات المواني بالقطاع الخاص و سيتم التشجير بداخال مدارس المحافظة ونشر ثقافة التوازن البيئي .

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