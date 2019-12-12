محافظ ضباء يدشن مبادرة ” يلا نشجر مدارسنا”

المناطق- تبوك - فايز السميري:

دشن محافظ ضباء أ. محمود الحربي اليوم مبادرة يلا نشجر مدارسنا بمشاركة مكتب التعليم بمحافظة ضباء ومكتب ووزارة البيئة والمياه والزراعة بضباء وجمعية ميثاق و رابطة فرسان ضباء ومجموعة من الجهات الحكومية ومساهمة شركة أصداف البحر لخدمات المواني بالقطاع الخاص و سيتم التشجير بداخال مدارس المحافظة ونشر ثقافة التوازن البيئي .

