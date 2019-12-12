برعاية أمير الشرقية .. انطلاق النسخة الأولى من ملتقى التجارة الإلكترونية

المناطق - فهد المريخي

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، افتتح سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم الخميس ملتقى التجارة الإلكترونية، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مركزمعارض الظهران الدولي، بحضور معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، ومحافظ منشآت المهندسصالح بن إبراهيم الرشيد، والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية.

وبدأ الحفل بعرض مرئي للتعريف بملتقى التجارة الإلكترونية، في حين أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”منشآت” المهندس صالح الرشيد في كلمته أنه منشآت تهدف من إقامتها لهذا الملتقى لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية،ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة؛ لتسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمالوالتجارة الإلكترونية وذلك بتقديم ورش عمل واستشارات وبرامج إرشادية، ودعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمووالتوسع، وأولئك الذين يعتزمون الدخول لعالم المشاريع في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك ربط رواد الأعمال والمهتمينوأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارةالرقمية وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، بالإضافة إلى التعرف على مراحل استقطاب المستثمرين،وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، كما يقدّم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيعمداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها

ويقدم الملتقى خدماته في العديد من المحاور مثل اتجاهات العملاء السائدة حالياً في التجارة الإلكترونية، إدارة المحتوى فيالتجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية الخاصة بالأعمال، الفرص المتاحة في الأسواق الإلكترونية، الأسواق الناشئة والتوسعالدولي، وتأثيرات التكنولوجيا على الاقتصاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في رؤيةالمملكة 2030.

الجدير بالذكر، أن الملتقى يفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة بداية من اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل من الساعة الرابعة وحتى 11 مساءً.

