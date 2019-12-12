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انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في الجزائر

انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في الجزائر
http://almnatiq.net/?p=809422
المناطق _ الجزائر

اختتمت مساء اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2019 في الجزائر، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بمشاركة حوالي 24 مليون ناخب.
ويتنافس على منصب رئيس جديد للبلاد في هذه الانتخابات، خمسة مترشحين هم عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون.
وفور غلق مكاتب الاقتراع انطلقت عملية الفرز عبر مراكز الاقتراع الموجودة عبر محافظات الجزائر.

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