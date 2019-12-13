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رابطة الجامعات الإسلامية تخصص جائزة عالمية للغة العربية

رابطة الجامعات الإسلامية تخصص جائزة عالمية للغة العربية
http://almnatiq.net/?p=809437
المناطق _ القاهرة

أعلن الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد، عن موافقة معالي رئيس رابطة الجامعات الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، على تخصيص جائزة عالمية للحفاظ على اللغة العربية، لتشجيع الشباب بالدول العربية والإسلامية على تعلم اللغة والنطق بها والترجمة إليها في كل مجالات الحياة.
وطالب العبد، في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها الرابطة اليوم بجامعة دمياط بمناسبة يوم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية كلغة رسمية سادسة، بإنشاء كلية للخطوط العربية للتعرف على الطرق العلمية في كتابة العربية حفاظا عليها، مضيفًا أن العربية من أكثر اللغات انتشاراً في العالم وإحدى اللغات الرسمية الدولية.
وانتقد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، في الوقت ذاته عدم الاهتمام باللغة العربية في كل مناحي الحياة، مطالبًا الشباب بالحفاظ على اللغة في كتاباتهم وحوارهم وحياتهم العامة بدلاً من تلك اللهجات التي تضر بالعربية.

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