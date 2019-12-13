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سلاح الجو التشيلي: لا ناجين من حادث الطائرة المنكوبة

سلاح الجو التشيلي: لا ناجين من حادث الطائرة المنكوبة
http://almnatiq.net/?p=809440
المناطق _ وكالات

أعلن سلاح الجو في تشيلي اليوم أنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصًا, موضحًا أنه لم يتم العثور على ناجين خلال عملية البحث.
واختفت الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين من مدينة بونتا أريناس في تشيلي.

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