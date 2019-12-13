ماركوس جرين يسجل رقماً قياسياً في غينيس لأسرع وقت يدفع كرسياً متحركاً

ماركوس جرين يسجل رقماً قياسياً في غينيس لأسرع وقت يدفع كرسياً متحركاً

أبرز المواد
النصر يستهدف نجم الاتحاد!

النصر يستهدف نجم الاتحاد!

أبرز المواد
2.58 مليون طن الطاقة التخزينية لصوامع مؤسسة الحبوب السعودية

2.58 مليون طن الطاقة التخزينية لصوامع مؤسسة الحبوب السعودية

أبرز المواد
الأرصاد: تحذر رياح مثيرة للأتربة بعدة مدن بالمملكة

الأرصاد: تحذر رياح مثيرة للأتربة بعدة مدن بالمملكة

أبرز المواد

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
http://almnatiq.net/?p=809443
المناطق _ وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم عند مستويات قياسية مرتفعة، بعد أنباء بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع الصين بشأن ملف التجارة.
وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 220.62 نقطة، ما نسبته 0.79 في المئة، ليصل إلى 28131.92 نقطة، فيما زاد مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بنسبة 0.86 في المئة، ما يعادل 26.93 نقطة ليصل عند مستوى 3168.56 نقطة.
وصعد مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 63.27 نقطة ما نسبته 0.73 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 8717.32 نقطة.

روابط ذات صلة

ماركوس جرين يسجل رقماً قياسياً في غينيس لأسرع وقت يدفع كرسياً متحركاً

ماركوس جرين يسجل رقماً قياسياً في غينيس لأسرع وقت يدفع كرسياً متحركاً
النصر يستهدف نجم الاتحاد!

النصر يستهدف نجم الاتحاد!
2.58 مليون طن الطاقة التخزينية لصوامع مؤسسة الحبوب السعودية

2.58 مليون طن الطاقة التخزينية لصوامع مؤسسة الحبوب السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*