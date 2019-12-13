الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

المناطق _ وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم عند مستويات قياسية مرتفعة، بعد أنباء بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع الصين بشأن ملف التجارة.

وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 220.62 نقطة، ما نسبته 0.79 في المئة، ليصل إلى 28131.92 نقطة، فيما زاد مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بنسبة 0.86 في المئة، ما يعادل 26.93 نقطة ليصل عند مستوى 3168.56 نقطة.

وصعد مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 63.27 نقطة ما نسبته 0.73 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 8717.32 نقطة.