أسعار النفط تغلق على ارتفاع

المناطق _ نيويورك

أغلقت أسعار النفط تعاملاتها اليوم على ارتفاع بحوالي واحد في المئة، بفعل الآمال في أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن نزاعهما التجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 48 سنتًا، ليتحدد سعر التسوية عند 64.20 دولارًا للبرميل، في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 42 سنتًا لتغلق عند سعر 59.18 دولارًا للبرميل.