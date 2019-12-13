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الأرصاد: تحذر رياح مثيرة للأتربة بعدة مدن بالمملكة

الأرصاد: تحذر رياح مثيرة للأتربة بعدة مدن بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=809457
المناطق_الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ11:30 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ومنذ بداية الأسبوع تشهد مناطق عدة بالمملكة هطول أمطار غزيرة منها العاصمة الرياض وجازان والمنطقة الشرقية.

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