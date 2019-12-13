النصر يستهدف نجم الاتحاد!

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كثف نادي النصر من تحركاته في الأيام القليلة الماضية، من أجل الظفر بخدمات نجم فريق الاتحاد إثارة فهد المولد؛ للدفاع عن ألوان العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع اقتراب موعد عودة الدولي السعودي إلى الملاعب بعد انتهاء فترة الإيقاف

وغاب المولد عن الملاعب طوال الفترة الماضية، على خلفية قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، في مايو 2018، بإيقاف مهاجم الاتحاد، لمدة عام بعد ثبوت تعاطيه مواد محظورة في الموسم المنصرم

واعترف مهاجم العميد، بحسب تقارير صحفية، بالدخول في مفاوضات جادة مع فريق العاصمة عقب انتهاء فترة الإيقاف في مايو المقبل، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا مغريًّا من النصر ليحول وجهته صوب الرياض

وعلى الرغم من رغبة المولد في الدفاع عن ألوان النمور فإنه أعرب عن استيائه من تجاهل إدارة الاتحاد طوال الفترة الماضية، وعدم مساندته بالشكل الملائم في محنته، فضلًا عن التأخر في سداد الراتب لمدة 6 أشهر، وعدم الاهتمام بوضع برنامج تأهيلي ليكون جاهزًا للعودة من جديد إلى الملاعب

وكان المولد قد كشف عن وجود اتصالات مع رئيس النادي أنمار الحائلي والإدارة، لكنها لا تسير بالشكل الذي كنت يتوقعه، بالإضافة إلى كونها على فترات متباعدة، وهو ما دفعه إلى الدخول في مفاوضات مع النصر للانتقال إلى العالمي، رغم ارتباط بعقد مع العميد ينتهي في 2022