ماركوس جرين يسجل رقماً قياسياً في غينيس لأسرع وقت يدفع كرسياً متحركاً

سجل «ماركوس جرين» رقماً قياسياً في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية لأسرع وقت وهو يدفع كرسياً متحركاً في سباق الماراثون في حدث RunThrough Running GP الذي أقيم في حلبة Goodwood Motor Circuit الذي يعد سباقاً شائعاً، حيث تشكل لفة المسار السريع الثابت فيه خمسة كيلومترات

وبحسب موقع «runners world» كان «جرين» يدفع «فيل روسال»، وهو مدرس سابق من أوروبنجتون ومصاب بمرض عصبي حركي عبارة عن مجموعة من الأمراض التنكسية التي يجمعها تضرر خلية العصب الحركي في الدماغ، والحبل الشوكي وفي المسالك المسؤولة عن انتقال الإشارات العصبية بينهما

وفقاً للتقارير الإخبارية، تم تشخيص حالة العداء «روسال» بمرض العصب الحركي في عام 2016. ولم يمنح سوى بضع سنوات للعيش، ومنذ ذلك الحين، قام بجمع 28 ألف جنيه إسترليني لصالح جمعية الأمراض العصبية الحركية من خلال مشاركاته في السباقات العالمية

قام «جرين» بدفع «روسال» عبر الخط في وقت لا يصدق بزمن 02:57:40 محطماً علامة الثلاث ساعات المحددة للماراثون ويتفوق على الرقم القياسي العالمي السابق 03:01:24 لأنه دفع كرسياً متحركاً حول الماراثون

بالرجوع لشهر فبراير من هذا العام، قام «جرين» بدفع «روسال» أيضاً في سباق نصف الماراثون «وورثينج» مسجلاً رقماً قياسياً في موسوعة جينيس لأسرع سباق نصف ماراثون بدفع كرسي متحرك، مجتازاً خط السباق بزمن 01:29:38

ويُعتبر «جرين» الآن حاملاً لسجلين من موسوعة غينيس لكلٍ من أسرع نصف ماراثون وأسرع ماراثون كامل بدفع كرسي متحرك

انضم إلى الثنائي صديقيّ «جرين» وهما «ديفيد ميلز» و«جاي جيمس»، اللذان ركضا في سباق نصف الماراثون يحملان جهاز التنفس الصناعي لـ«روسال» في حقيبة تُحمل على الظهر. حيث يعتمد «روسال» كلياً على جهاز التنفس الصناعي، إذ أنه قد فقد تماماً استخدام عضلاته