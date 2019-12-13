2.58 مليون طن الطاقة التخزينية لصوامع مؤسسة الحبوب السعودية

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الرياض – مباشر: ذكرت المؤسسة العامة للحبوب في المملكة العربية السعودية تسجيل الطاقات التخزينية للصوامع التابعة لها 2.58 مليون طن

وأوضحت المؤسسة السعودية في إنفوجراف، أن الطاقات التخزينية لصوامع الغلال التابعة موزعة على 13 موقعاً في المملكة