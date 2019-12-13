النصر يستهدف نجم الاتحاد!

النصر يستهدف نجم الاتحاد!

أبرز المواد
2.58 مليون طن الطاقة التخزينية لصوامع مؤسسة الحبوب السعودية

2.58 مليون طن الطاقة التخزينية لصوامع مؤسسة الحبوب السعودية

أبرز المواد
الأرصاد: تحذر رياح مثيرة للأتربة بعدة مدن بالمملكة

الأرصاد: تحذر رياح مثيرة للأتربة بعدة مدن بالمملكة

أبرز المواد
الدرعية تصنع التاريخ مع أول ضربة تنس دولية في المملكة

الدرعية تصنع التاريخ مع أول ضربة تنس دولية في المملكة

أبرز المواد

2.58 مليون طن الطاقة التخزينية لصوامع مؤسسة الحبوب السعودية

2.58 مليون طن الطاقة التخزينية لصوامع مؤسسة الحبوب السعودية
http://almnatiq.net/?p=809461
المناطق_الرياض

الرياض – مباشر: ذكرت المؤسسة العامة للحبوب في المملكة العربية السعودية تسجيل الطاقات التخزينية للصوامع التابعة لها 2.58 مليون طن

وأوضحت المؤسسة السعودية في إنفوجراف، أن الطاقات التخزينية لصوامع الغلال التابعة موزعة على 13 موقعاً في المملكة

روابط ذات صلة

النصر يستهدف نجم الاتحاد!

النصر يستهدف نجم الاتحاد!
الأرصاد: تحذر رياح مثيرة للأتربة بعدة مدن بالمملكة

الأرصاد: تحذر رياح مثيرة للأتربة بعدة مدن بالمملكة
الدرعية تصنع التاريخ مع أول ضربة تنس دولية في المملكة

الدرعية تصنع التاريخ مع أول ضربة تنس دولية في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*